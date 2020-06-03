Следователи Государственного бюро расследований задержали депутата Запорожского городского совета, после получения им неправомерной выгоды в размере 12 тыс. долларов США за выделение земельного участка, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, депутат Запорожского городского совета, находясь в статусе одного из руководителей постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений, требовал от гражданина 12 тыс. долларов США. За деньги он обещал предоставить положительное заключение земельной комиссии и способствовать отводу в собственность земельного участка на территории города Запорожье.

2 июня следователи ГБР задержали депутата в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 243 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Автономной республики Крым. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.