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Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году - 573 лицам, сообщили в СБУ на запрос Радио Свобода.

В ведомстве добавили, что решение СБУ принимались в интересах национальной безопасности.

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573», - говорится в ответе.

Гражданами каких стран были указаны лица в СБУ не уточняют.

В СБУ также добавили, что в соответствии с законом, решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме СБУ, могут принимать также пограничная и миграционная службы.
ForUm

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