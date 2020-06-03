Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году - 573 лицам, сообщили в СБУ на запрос Радио Свобода.

В ведомстве добавили, что решение СБУ принимались в интересах национальной безопасности.

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573», - говорится в ответе.

Гражданами каких стран были указаны лица в СБУ не уточняют.

В СБУ также добавили, что в соответствии с законом, решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме СБУ, могут принимать также пограничная и миграционная службы.