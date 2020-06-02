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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает на позитивное отношение стран Европейского Союза к допуску украинских туристов, поскольку сейчас въезд в страны ЕС невозможен из-за противодействия коронавирусу. Как передает УНИАН, об этом Кулеба сказал в Берлине на совместной с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции.

По словам Кулебы, со странами Евросоюза ведутся разговоры о том, когда возобновятся путешествия и когда украинские туристы смогут посетить эти страны. «Рассчитываем на их благоприятное положительное отношение к украинским туристам», - заявил Кулеба.

В свою очередь, Маас отметил, что сначала речь идет о снятии ограничений на путешествия для граждан стран Евросоюза, поскольку до 15 июня действуют ограничения на внутренние путешествия в ЕС.

По его словам, будут выработаны правила для поездок, и будет четко прописано, куда можно совершать путешествия, какие необходимо соблюдать условия, а также - куда не стоит ехать. Как сказал Маас, между странами ЕС проходят разговоры по этому поводу, и до 15 июня будет проанализирована ситуация по сдерживанию коронавируса и будет достигнута договоренность о соответствующих принципах таких путешествий.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы поездок за пределы ЕС. «Думаю, что здесь будет дифференцированный подход с учетом того, какова реальная ситуация в той или другие страны. На этой неделе мы выработаем рекомендации для стран ЕС и стран - ассоциированных членов», - сказал Маас.

В свою очередь Кулеба отметил, что он лично в этом году не планирует отдыхать за границей. «Что касается меня лично, то я планирую этим летом отдохнуть в Украине и не планирую ехать за границу. У нас очень красивая страна, где можно съездить и на море, и погулять по горам», - сказал Кулеба и пригласил своего немецкого коллегу летом провести отпуск в Украине.
ForUm

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