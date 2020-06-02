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Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по «неизбежной деоккупации Крыма».

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

По словам министра, Украина поднимает вопрос Крыма на переговорах в различных форматах.

«Нас интересуют прежде всего два элемента. Этот вопрос прав человека и в этой связи - освобождение лиц, которых незаконно удерживает РФ. Вы знаете, что абсолютное большинство из них - крымские татары», - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в очередной раз обратился к Хайко Маасу за помощью, чтобы обеспечить доступ Красного креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму.

«Второй элемент является глобальным. Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию», - добавил министр.

Он подчеркнул, что недавно этот вопрос комментировал президент Украины Владимир Зеленский, но этот вопрос так же актуален и для МИД.

«С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог и как должен выглядеть международная платформа по Крыму. Эта тема будет предметом нашего разговора с Хайко и в дальнейшем», - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что для него вопрос Крыма среди приоритетных «до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины».
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