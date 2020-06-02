Святая Гора Афон с 1 июня открылась для посещения паломников.

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Как сообщает «Orthodox times», также началась продажа билетов на катера, курсирующие на Святую Гору.

Согласно новым правилам, на Афон допускается посещение пятнадцати человек в один монастырь, до десяти человек в один скит, двух человек - в главную церковь идиоритмического скита, и одного - в святую келлию.

Паломникам разрешается посещать гору Афон после выдачи специального письменного разрешения на посещение Святой Горы - диамонитириона, служащим также разрешается посещение монастырей по согласованию с братией.