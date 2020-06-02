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Святая Гора Афон с 1 июня открылась для посещения паломников.

Фото из открытых источников

Как сообщает «Orthodox times», также началась продажа билетов на катера, курсирующие на Святую Гору.

Согласно новым правилам, на Афон допускается посещение пятнадцати человек в один монастырь, до десяти человек в один скит, двух человек - в главную церковь идиоритмического скита, и одного - в святую келлию.

Паломникам разрешается посещать гору Афон после выдачи специального письменного разрешения на посещение Святой Горы - диамонитириона, служащим также разрешается посещение монастырей по согласованию с братией.
ForUm

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