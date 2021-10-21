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На Святой Горе Афон в монастыре Ватопед обрели честные мощи подвижника и старца Иосифа Ватопедского.

Фото: orthodoxianewsagency.gr

Обретение останков возглавил ученик старца митрополит Лимассольский Афанасий, сообщает сайт orthodoxia.

После вечернего богослужения участники обретения процессией отправились к могиле старца, где была совершена особая церемония по извлечению мощей. Пока хор монастыря пел гимны, гробница была раскопана, и были обнаружены кости, которые братья осторожно извлекали из гробницы и после омыли вином.

Известный афонский подвижник Иосиф Ватопедский почил 1 июля 2009 года. Силами выдающегося старца и его братства возродилось много монастырей, в том числе известная афонская обитель Ватопед.

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялась презентация первого тома книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском на украинском языке. Книга была переведена к 100-летию со дня рождения известного афонского подвижника.
ForUm

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