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В городе Долина Ивано-Франковской области около 21:00 1 июня произошло второе за день землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

«1 июня 2020 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с параметрами: магнитуда (по шкале Рихтера) 2,7, 21:05:44. Источник землетрясения находился в районе. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км», - говорится в сообщении.

Это землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, может ощущаться людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах. Оно землетрясение не несет угрозы для населения.

Как сообщал ForUm, ранее в тот же день в Долине произошло землетрясение магнитудой 3,2.
ForUm

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