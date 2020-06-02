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В России со 2 июня вступил в силу временный запрет на импорт топлива, сообщает Интерфакс.

Запрет импорта нефтепродуктов действует до 1 октября, распространяется на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Указанный запрет не распространяется, в частности, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования. Но ведомства в случае необходимости до 15 июня могут изменить срок действия запрета на импорт нефтепродуктов в РФ.

Запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые. Это беспрецедентное решение принято с целью поддержки отечественных переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива – в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей. Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.

Минэнерго РФ подчеркивало, что запрет на импорт нефтепродуктов призван не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ на фоне резкого снижения спроса на топливо.
ForUm

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