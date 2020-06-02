В пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенне» у пассажира одного из авто на въезде в Украину изъяли незадекларированных 160 тысяч долларов, сообщает Галицкая таможня Гостаможслужбы.

«Гражданин Украины, 25-летний житель Хмельницкого, прибыл из Польши как пассажир легкового автомобиля, полосой движения зеленый коридор. Однако таможенники и пограничники решили тщательно осмотреть авто. И не зря. В рюкзаке среди личных вещей таможенники обнаружили 160 тыс. долл. США», - говорится в сообщении.

Поэтому по данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Валюта изъята.

Дело направят в суд, который и определит наказание.