Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами Галицкой таможни в Ивано-Франковске, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, сотрудники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров. За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении и не затягивать таможенные операции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники привлекли к сделке в качестве посредников таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность четырех инспекторов таможни. Они совершили более 3000 операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели «заработать» более 3 миллионов гривен.

Правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины одного из таможенников и брокера при получении взятки за оформление груза. В ходе санкционированных обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъята документация, доказывающая проведения сделки, более 27 тыс. долларов США и почти 3 тыс. евро, вероятно полученных от коррупционной схемы. Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Процессуальное решение в отношении других фигурантов производства будет приниматься после анализа изъятых доказательств. Документирование противоправной деятельности происходило с Управлением ГБР во Львове под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области.