Президент Володмир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующий указ №207 опубликован на сайте главы государства.

Так, изменениями в указ Порошенко от 2014 года Зеленский определил, что председателем Национального совета является он сам, его заместителем будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщил Центр противодействия коррупции, президент ввел в состав совета главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову (по согласию), руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука (по согласию), главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (по согласию) и других.

Также ЦПК подчеркнул, что из совета исключили их главу Виталия Шабунина.