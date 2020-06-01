В субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, в субботу на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого числа в 1941 году.

Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года.

Напомним, нынешний май оказался самым холодным в XXI веке.