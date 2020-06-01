Министр обороны Украины Андрей Таран наградил мэра Кривого Рога, экс-регионала Юрия Вилкула медалью «За содействие Вооруженным силам Украины». Об этом сообщила пресс-служба горсовета Кривого Рога.

Таран посетил 17 отдельную танковую Криворожскую бригаду, осмотрел завершение строительства и оценил готовность к сдаче двух казарм улучшенного типа.

«Я хотел бы отметить руководство города за содействие и помощь нашим военным, за тот вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. И наградить мэра медалью «За содействие Вооруженным Силам Украины», - подчеркнул министр обороны.

«Мы уделяем огромное внимание поддержке участников боевых действий и их семьям. Город создает комфортные условия для оздоровления и реабилитации военнослужащих, оказывает поддержку семьям погибших бойцов в зоне АТО и семьям пленных бойцов. Также мы создаем надлежащие условия для прохождения и несения службы в пунктах постоянной дислокации воинских частей гарнизона», - отметил мэр Вилкул.

С 2014 года по распоряжению городского головы, одним из первых в Украине, был создан городской штаб помощи военнослужащим, был организован сбор, приобретение и передано военнослужащим, находившихся в зоне проведения АТО, средства индивидуальной защиты, обмундирования, элементы питания, средства связи и наблюдения, запасные части для автомобилей, транспорт, предметы обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях, медикаменты и медицинское снаряжение, средства гигиены и продукты питания и прочее.