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Государство намерено поддержать украинские авиакомпании, а цены на авиабилеты повышаться не должны. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНИАН.

Он признал, что из-за карантина больше всего пострадала авиаотрасль и туризм.

При этом министр рассчитывает, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.

«Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность в определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать», - сказал Криклий.

Что касается цен на авиабилеты, то Криклий говорит, что «министерство не регулирует, но надеется, что они не изменятся».

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение.
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