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В Киеве работу городской электрички возобновят не ранее 7 июня из-за незаконченных ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

«В связи с приостановкой работы моторвагонного депо «Фастов-1» АО «Укрзализныця» на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички», – говорится в сообщении.

В Киевпасстрансе отметили, что согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо «Фастов-1», окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.
ForUm

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