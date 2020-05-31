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В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

По всей стране ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7−12 м/с.

Температура ночью 6−11°, на побережье морей до 14°; днем 11−16°, в южных и восточных областях 18−23°.

В Киеве ночью пройдет небольшой, а днем — умеренный дождь. Температура ночью около 10°, днем 12−14°.

Во вторник, 2 июня, в Украине синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 7−12 м/с, днем в западных областях порывы 15−20 м/с.

Температура ночью 4−9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°, днем в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях 10−15°, на остальной территории 14−19°, в восточной части до 22°.

На высокогорье Карпат — дождь с мокрым снегом, ночью заморозки в воздухе 0−2°, температура днем 4−6° тепла.

В Киеве пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 6−8°, днем 12−14°.

31 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 15−18°, в Днепре возле Киева 14°.
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