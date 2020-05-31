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В Украине с 1 июня начинается третий этап ослабления карантина. По состоянию на 31 мая критериям ослабления не соответствуют сразу шесть регионов Украины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, ослабление карантина находится под вопросом в Киеве, а также Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. При этом все регионы, кроме Донецкой области, не соответствуют критерию относительно количества больных на 100 тысяч населения. В Донецкой области - недостаточное количество проведенных тестирований.

Ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление возможно лишь в тех регионах, которые соответствуют всем трем критериям Минздрава.

«У нас действует адаптивный карантин, соответственно переход на следующий этап возможно, если область или регион соответствует этим критериям. Соответствующее решение на уровне области принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - сообщил он.

Так, для ослабления карантина области должны соответствовать следующим требованиям:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;

загруженность коек в больницах менее 50%;

охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.

Напомним, с 1 июня в рамках ослабления карантина в Украине разрешат работу фитнес и спортивных залов, бассейнов, а также возобновят межобластное транспортное сообщение.
ForUm

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