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Президент США Дональд Трамп пригрозил жестким регулированием соцсетям после того, как Twitter сделал замечание относительно достоверности фактов, приведенных в его статье, сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

«Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться», - заявил Трамп.

Как отмечается, накануне Twitter впервые разместила под сообщением Трампа рекомендации для пользователей проверить достоверность приведенной информации.

В этом посте речь шла о том, что голосование по почте может вызвать масштабную фальсификацию выборов.

В ответ Трамп обвинил платформу Twitter во «вмешательстве в президентские выборы 2020 года».

Согласно законодательству, президент США не может в одностороннем порядке регулировать или закрывать социальные сети, это относится к полномочиям Конгресса и Федеральной комиссии связи.
ForUm

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