Неизвестные вооруженные формирования в пятницу, 29 мая, обстреляли патруль миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ.

По ее данным, инцидент произошел на блокпосту в районе поселка Золотой Луганской области, который находится на территории, неподконтрольной официальным украинским властям.

«Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии», - говорится в сообщении.

Патруль ОБСЕ не смог определить тип примененного вооружения и направление огня. После обстрела сепаратисты убрали заграждения и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в Луганске. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению российскими оккупационными силами прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского.