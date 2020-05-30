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За минувшие сутки вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Богдановки, Невельского, возле населенных пунктов Березово и Новотроицкое, вблизи Лебединского, Старогнатовки, Авдеевки, Луганского, возле населенных пунктов Гладосово и Новгородское, вблизи Крымского.

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 29 мая военные ООС ранили одного боевика.

В вечернее время из оккупированного Первомайска боевики обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов.

На участках разведения №1 и №3 режим Тиша придерживался. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.
ForUm

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