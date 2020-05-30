За минувшие сутки вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись неподалеку Богдановки, Невельского, возле населенных пунктов Березово и Новотроицкое, вблизи Лебединского, Старогнатовки, Авдеевки, Луганского, возле населенных пунктов Гладосово и Новгородское, вблизи Крымского.
Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 29 мая военные ООС ранили одного боевика.
В вечернее время из оккупированного Первомайска боевики обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов.
На участках разведения №1 и №3 режим Тиша придерживался. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.
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