Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляет, что обвал цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» носит искусственный характер и вызван действиями холдинга ДТЭК Рината Ахметова, сообщает пресс-служба регулятора.

«В последние дни на биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок «на сутки вперед») наблюдаются беспрецедентные действия, приводящие к обвалу цены электроэнергии. Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед», – отметили в НКРЭКУ.

Вместе с тем, по данным регулятора, в последние дни в средствах массовой информации начата целенаправленная информационная кампания по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике. «Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и «эксперты», являются откровенной клеветой. В частности относительно действий члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка», – гворится в сообщении.

«Отмечаем, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с предварительным обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей. Члены НКРЭКУ не должны быть лояльными к любым финансово-промышленным группам, а балансирующими интересы производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, в частности, в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны», – подчеркивает регулятор.

«Вместе с тем, учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ принимает беспрецедентные меры, в частности, следующее на заседание НКРЭКУ вынесен проект решения по определению минимальных цен на рынке «на сутки вперед» на уровне 980 грн/МВт в дневной период и 567 грн/МВт в ночное время. Такое решение поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что НКРЭКУ в ближайшее время вместе с Антимонопольным комитетом Украины примет меры реагирования в отношении действий участников рынка.