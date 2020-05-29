Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Будем лечить», - написал он в Twitter.
Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020
Будем лечить!.
10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.
Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN
По словам Авакова, пока задержали 10 причастных к стрельбе, однако массовые задержания продолжаются.
«Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило», - заявил глава МВД.
Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
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