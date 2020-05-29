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Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Будем лечить», - написал он в Twitter.

 

 

По словам Авакова, пока задержали 10 причастных к стрельбе, однако массовые задержания продолжаются.

«Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило», - заявил глава МВД.

Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
ForUm

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