За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Павлополя противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Широкино враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а у Старогнатовки задействовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По опорным пунктам военных, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские наемники открывали огонь из вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии боевого соприкосновения.

В частности, у Крымского агрессор дважды применил минометы калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 13 мин, и еще один раз обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В окрестностях Богдановки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.