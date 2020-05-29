В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) выведения газотранспортной системы Украины из структуры НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщила пресс-служба суда, представление касается отдельных положений абзацев второго, третьего части третьей статьи 89, части пятой статьи 136 Хозяйственного кодекса Украины, статьи 14 Закона Украины «О трубопроводном транспорте», абзаца двенадцатого части первой статьи 4 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», абзаца второго части шестой статьи 21, абзаца первого части третьей, части четвертой статьи 44 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа».

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного Закона.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном веб-сайте Суда в рубрике «На рассмотрении суда».

В нем, в частноти, отмечается, что Украина присоединилась к Третьему энергопакету Евросоюза. С целью выполнения обязательств об отделении деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи соответствии с европейским законодательством принят Закон № 264-IX (вступил в силу 17 ноября 2019), которым внесены изменения в Хозяйственный и Земельный кодексы Украины, а также ряд других законов.

«Однако анализ положений закона № 264-IX демонстрирует, что предложенная модель регулирования соответствующих отношений не является оптимальной, а также не представляет собой единственно возможный механизм обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи», - говорится в представлении.

Нардепы просят признать ряд норм закона не соответствующими законодательству Украины.

Авторы также просят признать конституционное производство по указанному представлению неотложным и рассмотреть дело в порядке устного производства.

Инициаторами представления являются Юлия Тимошенко и нардеп Сергей Власенко («Батькивщина»).