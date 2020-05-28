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Сегодня, 28 мая, в зоне Операции объединенных сил скончался командир 1 отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков.

«28 мая в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1 отдельной танковой Северской бригады подполковника Юрия Межакова.

Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа», - сообщила 1 отдельная танковая Северская бригада.
ForUm

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