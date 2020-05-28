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В Польше с 31 мая отменяют масочный режим, а также снимается ограничение на количество верующих во время богослужений в костелах и церквях, введенные на период карантина в связи с коронавирусом.

Фото из открытых источников

Об этом заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Укринформ».

«Будет действовать один основной принцип: в общедоступном пространстве, где возможно будет соблюдение 2-метровой дистанции, ношение масок не будет обязательным», – заявил Моравецкий.

С 6 июня открываются культурные (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные заведения (бассейны, фитнес-клубы). Также разрешат массовые собрания, в частности свадьбы, на которых смогут находиться до 150-ти человек.

 
ForUm

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