Вознесения Богочеловека от земли на небо говорит нам и о будущем Втором Пришествие Христа с неба на землю.

Фото: епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Вознесение, свидетелями которого стали многочисленные апостолы и ученики Христа, не только свидетельствует о Его Божественной природе, но и указывает на высокое назначение человека, но кроме высокого предназначения человеческой природы, Вознесения Богочеловека от земли на небо говорит нам и о будущем Второе Пришествии. Родившись от Девы Марии и приняв на Себя смерть на Кресте, Господь освободил человека от греха через Свои страдания и муки. Его пришествие на землю происходило в смирении и самоотречении. Иисус Христос, Вторая Ипостась Святой Троицы, пришел к утопающему в грехах рода человеческому не в силах и всемогуществе, а в жертвенной любви, которая не нарушала свободу человека и оставляла ей возможность свободного выбора в пользу Истины», - отметил владыка.

Он напомнил, что «Христос вознесся на небеса, но при этом Он не оставил Свою Церковь, а пообещал, что будет находиться с ней «во все дни до скончания века».

«Это означает, что конец земной истории неизбежен. Вместе с тем, Священное Писание и отцы Церкви говорят, что в отличие от Первого Пришествия Христа, Второе Пришествие будет происходить в славе. И если в первый раз человечество не узнало в бедном проповеднику из Галилеи Сына Божьего, то Второе Пришествие Иисуса Христа будет очевидным для всех», - подчеркнул епископ Виктор.

Он объяснил, что для человечества есть время для изменения жизни и покаяния.

«Ко времени появления «молнии» мы имеем возможность для покаяния и исправления своей собственной жизни. Господь милостив, это так. Но Он и справедлив. Поэтому тот, кто презирает заповедям Божьим, пусть не обманывает себя - время, когда придется дать ответ за все свои дела обязательно придет. Вознесение Христа - это путь на небеса, открытый для каждого из нас. Путь, который начинается при жизни, а продолжается в вечности. В конце концов, этот мир исчезнет. И наша задача сделать так, чтобы не исчезнуть вместе с ним», - заключил епископ Виктор.