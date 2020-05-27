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26 мая около 19:45 в результате попадания в голову вражеской пули погиб младший сержант Виталий Лимборский, сообщается на странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода.

Ему было 24 года.

«То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании - говорит Виталий - и родные гордятся мной, особенно мама, а для менее братика Антона, возможно, когда буду примером для подражания», - говорил Виталий в интервью пресс-службе оперативного командования «Юг».
ForUm

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