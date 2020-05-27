Следователи Государственного бюро расследований задержали старшего государственного инспектора одного из отделов ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области за подстрекательство в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, по предварительной информации, чиновник подстрекал гражданина предоставить неправомерную выгоду в размере 12 тысяч долларов США работникам правоохранительного органа за закрытие уголовного производства.

27 мая 2020 следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Житомирской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.