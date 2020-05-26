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По состоянию на утро вторника, 26 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 346 232 человека. В то же время, выздоровели 2 231 738. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), передает УНИАН.

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 495 061 инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 98 220 человек, в Великобритании – 36 996, Италии – 32 877, Франции – 28 460, Испании – 26 834 и в Бразилии – 23 473. Таким образом, Бразилия (807 умерших за сутки) обошла Соединенные Штаты (620) по суточному показателю смертности от COVID-19.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 662 302), Бразилия (374 898), Россия (353 427), Великобритания (262 547), Испания (235 400), Италия (230 158), Франция (183 067), Германия (180 600) и Турция (157 814).
 
ForUm

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