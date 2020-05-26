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Украина и Турция начали переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Так, 25 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорный процесс между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий.

 
ForUm

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