Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей Польши начало производства против группы, которой принадлежит сеть магазинов Biedronka, за введение в заблуждение клиентов относительно страны происхождения фруктов и овощей.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVP Info.
Biedronka – сеть из более 3 тысяч дисконтных магазинов в более тысячи населенных пунктов Польши. По количеству магазинов это крупнейшая коммерческая сеть розничной торговли в Польше.
Согласно жалобам потребителей, подтвержденных при контроле Торговой инспекции, в магазинах сети Biedronka на табличках появились ложные сведения о стране происхождения фруктов и овощей.
Оказалось, что магазины Biedronka продавали как польские тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и капусту из Франции.
В связи с этим глава управления начал производство против Jeronimo Martins Polska, которой принадлежит сеть магазинов.
«Я обвинил Jeronimo Martins Polska в нарушении интересов потребителей путем введения их в заблуждение относительно страны происхождения фруктов и овощей. Для многих это ключевая информация, которая может определить покупку того или иного продукта», - заявил глава антимонопольного управления Томаш Хростный.
По его словам, потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотно выбирают отечественные товары. Недостоверная информация в магазинах Biedronka может исказить их решение о покупке.
За введение потребителей в заблуждение Jeronimo Martins Polska грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.
Правительство Польши призвало поляков покупать польскую продукцию для поддержки местной экономики во время коронаровирусного кризиса.
Как сообщалось, Чехия на фоне пандемии хочет заставить магазины продавать больше чешских продуктов.
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