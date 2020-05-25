Прокуратура Автономной республики Крым сообщила бывшей «прокурорше» аннексированного Крыма Наталье Поклонской, которая сейчас является «депутатом» Госдумы России по итогам незаконных выборов, о двух подозрениях по нескольким статьям.

В то же время Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым о подозрении ей не сообщалось, пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Как пояснили в ведомстве, Поклонской сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины – «создание преступной организации». Указывается, что она и группа других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер парламента Крыма Владимир Константинов, создали преступную организацию с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной республики Крым, а также принимали в ней участие.

Подозрение Поклонской также объявили по части 3 статьи 146 – «незаконное лишение свободы и похищение человека». Речь идет о «деле крымских террористов», по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и затем осуждены в России крымчане Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Кроме того, Поклонская подозревается прокуратурой АРК в «нарушении законов и обычаев войны» – это преступление предусматривает часть 1 статьи 438 УКУ.

«В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская принимала участие в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года», – сообщили в правоохранительном ведомстве.

Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей пока не выдвигались подозрения. В частности, в прокуратуре Крыма указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидатки от аннексированного Крыма, чем она «нанесла ущерб суверенитету Украины». Признаки этого преступления классифицируется по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – «государственная измена».

Напомним, Наталья Поклонская — бывший украинский юрист, которая после оккупации Крыма в 2014 году перешла на сторону России. Указом президента РФ Путина была назначена «прокурором» оккупированного Крыма. Впоследствии была избрана в Государственную Думу РФ.