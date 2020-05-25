также в разделеОбщество
Киевщина с завтрашнего дня ослабляет карантин 13
В Украине снова создадут Минэкологии 29
Во Львове началось тестирование на антитела к COVID-19 11
Прокуратура рассказала, в каких делах фигурирует Поклонская 22
Чартер с украинскими заробитчанами прибыл в Польшу 34
ООС: Боевики открывали огонь 12 раз и понесли потери 13
Харьковское метро тоже возобновило работу 18
Освобождены украинцы, захваченные пиратами в Гвинейском заливе 40
Одесский стадион Черноморец продали с 17-й попытки 35
Село на Закарпатье закрыли на карантин 21
Карпаты засыпало снегом 25
Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет 22
Почти 1300 граждан вернулись спецрейсами за прошедшие сутки в Украину 44
Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина 59
В большинстве областей Украины пройдут дожди 20
Киевская область готовится ослабить карантин 44
В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом 27
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19 112

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели туристки в Верховинском районе Ивано-Франсковской области.

Правоохранители квалифицируют этот случай по ч. 1 ст. 115 УК с отметкой «несчастный случай», сообщила пресс-служба облглавка.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия для объективного рассмотрения дела.

21 мая в 19:13 спасателям поступило сообщение о том, что в Верховинском районе со скалы упала женщина. Пострадавшую на носилках с многочисленными травмами доставили в село, но медики констатировали смерть женщины.

Следствием установлено, что группа туристов на Черногорском хребте в районе урочища «Гаджина» горы Шпицы обнаружила травмированную женщину и сразу вызвала помощь. Спасатели и волонтеры прибыли в 22:10. 58-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии. В 03:45 ее доставили в село Быстрец, но женщина уже была без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что она приехала на отдых в горы и поселилась со знакомыми в селе. В день, когда травмировалась, она не пошла в горы с друзьями, а осталась в коттедже. Затем в обед самостоятельно решила совершить восхождение на гору Шпицы. Вечером ее травмированной обнаружили другая группа туристов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
13
Теги