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21 мая в 19:13 спасателям поступило сообщение о том, что в Верховинском районе со скалы упала женщина. Пострадавшую на носилках, с многочисленными травмами доставили в село, но медики констатировали смерть женщины, сообщает пресс-служба ГосЧС Ивано-Франковской области.

Группа туристов, совершавшая прохождение по Черногорскому хребту группой, в районе урочища Гаджина горы Шпицы Верховинского района обнаружеила женщину, 1962 г.р., жительницу Ивано-Франковска, которая находилась в тяжелом состоянии, имела многочисленные убойные травмы и самостоятельно не могла передвигаться. После сообщения спасателей группа туристов оставила потерпевшую.

В 19:56 для проведения аварийно-спасательных работ привлечено Верховинское поисково-спасательное отделение в составе 4 человек на 1 единицы техники. Также дополнительно для оказания помощи спасателям в транспортировке пострадавшей были привлечены 4 волонтеров команды Ture «Белый слон».

В 22:10 верховинские спасатели прибыли к месту происшествия, было установлено, что потерпевшая находится в тяжелом состоянии с травмами головы, живота и общим переохлаждением. В 22:30 начаты мероприятия по переносу потерпевшей на носилках, которая, находясь в тяжелом состоянии, потеряла сознание.

По состоянию на 3:45 22 мая спасатели на носилках перенесли пострадавшую около 5,5 км. и перевезли около 4,5 км. на специализированном автомобиле волонтеров Мерседес «Дифембер» в село Быстрец Верховинского района и передали работникам скорой неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть потерпевшей.

Как выяснилось при опросе местного населения, погибшая самостоятельно отдыхала в коттедже в селе Быстрец Верховинского района и в течение дня 21 мая совершала восхождение на гору Шпицы. Обстоятельства получения травм и смерти женщины устанавливаются работниками полиции.
ForUm

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