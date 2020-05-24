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Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева должны открыть уже через неделю – на праздник Вознесения Господня.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал настоятель монастыря архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) на своей странице в Facebook.

«Дорогие прихожане Ионинского! Монастырь, слава Богу, вышел на финишную прямую процесса снятия карантина. Если все будет хорошо, то в следующее воскресенье храм откроется», - написал он.  

Владыка Иона также отметил, что пока монастырь закрыт, верующие могут присоединиться к богослужению, молясь на улице возле церкви. 
ForUm

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