В аэропорт Борисполь за день специальными и чартерными авиарейсами прилетели почти 1300 украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 24 мая.
«Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили 1290 граждан Украины. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)», - сказано в сообщении.
Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.
«Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию», - добавили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.
«Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек», - сообщили в ГПСУ.
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