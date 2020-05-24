также в разделеОбщество
Карпаты засыпало снегом 13
Всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет 15
Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина 28
В большинстве областей Украины пройдут дожди 15
Киевская область готовится ослабить карантин 18
В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом 24
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19 101
Сократилось число неготовых к ослаблению карантина областей 37
Марченко и Медведчук оказали помощь психиатрической больнице в Сумской области, которая на грани закрытия 21
К ослаблению карантина не готовы 9 областей 27
Коронавирусом в Украине заразились 4 тысячи медиков 27
В Минздраве озвучили правила работы детсадов 32
Из Сиэтла в Украину спецрейсом прибыли 194 украинца 19
Украина провела рекордное число тестов на COVID-19 23
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 432 новых больных 155
Полиция дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону 17
22 мая. Картина дня 39
Украинка, приговоренная к пожизненному в Малайзии, вернулась на Родину 155

В аэропорт Борисполь за день специальными и чартерными авиарейсами прилетели почти 1300 украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 24 мая.

«Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили 1290 граждан Украины. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)», - сказано в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

«Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию», - добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.

«Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек», - сообщили в ГПСУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги