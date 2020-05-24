Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Об этом, в воскресенье, 24 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

В рамках заседания была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

«На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Также, на военном комитете обсудили недостатки северокорейской армии и варианты ее усиления.

Напомним, 3 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.