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Украинская сторона не получила никаких официальных сообщений Ирана об ответственных за авиакатастрофу самолета МАУ возле Тегерана.

Об этом в комментарии Радіо Свобода сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, Украина не получала никаких официальных сообщений от иранской стороны о причинах сбивания украинского самолета.

«Более того, скажу, что согласно Чикагской и Монреальской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, обязана обеспечить безотлагательное, объективное, беспристрастное расследование причин, как технически, так и провести соответствующее уголовное расследование. И мы не остановимся, пока мы не будем знать, что справедливость восстановлена, что виновные привлечены к уголовной ответственности, пока мы не получили гарантий от иранской стороны, что указанные инциденты невозможны в дальнейшем, пока семьи погибших, авиакомпания и государство Украина не получили компенсаций», — сказал Енин.

Он подчеркнул, что международно-правовая ответственность за сбивание лайнера лежит на иранской стороне.

Накануне бывший иранский законодатель Махмуд Садеки сообщил, что ответственным за крушение самолета МАУ возле Тегерана признали оператора ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения».
ForUm

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