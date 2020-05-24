Об этом заявил в ответе на запрос бывшего иранского парламентария Махмуда Садеки министр обороны Ирана Амир Хатами, пишет «Радио Свобода».

Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ 22 мая.

По его словам, Хатами говорит, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, при принятии решения выпустить ракеты не общался с командным центром, полагаясь на «нечеткую информацию» Министерства обороны.

Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра разъяснения причин «отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны», что привело к пуску двух ракет в украинский пассажирский самолет.