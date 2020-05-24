В Министерстве обороны Ирана считают, что в катастрофе украинского самолета МАУ в начале января возле Тегерана виноват оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня «без получения разрешения».
Об этом заявил в ответе на запрос бывшего иранского парламентария Махмуда Садеки министр обороны Ирана Амир Хатами, пишет «Радио Свобода».
Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ 22 мая.
По его словам, Хатами говорит, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, при принятии решения выпустить ракеты не общался с командным центром, полагаясь на «нечеткую информацию» Министерства обороны.
Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра разъяснения причин «отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны», что привело к пуску двух ракет в украинский пассажирский самолет.
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