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Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу готовности областей к следующему этапу ослабления карантина. Так, 9 областей по состоянию на сегодня не соответствуют критериям Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным таблицы Минздрава, по состоянию на 23 мая ослаблять карантинные ограничения нельзя в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Отметим, для перехода к следующему этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

Напомним, 22 мая в Украине начался режим адаптивного карантина, при котором ограничения ослабляют в каждой области отдельно, а не на всей территории сразу.
ForUm

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