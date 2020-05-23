также в разделеМир
Аргентина в девятый раз допустила технический дефолт 13
В мире за сутки обнаружили рекордное число новых случаев COVID-19 21
США обвинили Иран в организации 360 убийств 23
Авиакатастрофа в Пакистане: жертвами стали 92 человека 44
США ввели санкции против китайских компаний и организаций 64
В Пакистане разбился пассажирский самолет со 107 людьми на борту 63
В мире зафиксировали почти 5,2 миллиона случаев COVID-19 36
США решили выйти из Договора по открытому небу 36
Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендантский час 29
В ЕС считают неизбежной вторую волну коронавируса 23
Греция ждет туристов с июня 42
В мире – почти 5,1 миллиона больных COVID-19 31
Посол России в ООН: Российских военных в Ливии нет 27
ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может закрыться навсегда 17
ВБ: Из-за пандемии 60 миллионов человек могут оказаться в состоянии нищеты 19
В мире от коронавируса умерли 323 тысячи человек 22
COVID-19: Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ 41
Китайскую провинцию закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19 36

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось о 92 погибших.

В катастрофе выжили не менее двое пассажиров рейса PK-8303 из восточного города Лахор в Карачи. Они доставлены в местные больницы.

Напомним, пассажирский самолет национальной авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» упал на жилые дома 22 мая. На месте аварии произошел масштабный пожар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги