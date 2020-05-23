Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ранее сообщалось о 92 погибших.
В катастрофе выжили не менее двое пассажиров рейса PK-8303 из восточного города Лахор в Карачи. Они доставлены в местные больницы.
Напомним, пассажирский самолет национальной авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» упал на жилые дома 22 мая. На месте аварии произошел масштабный пожар.
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