Неподалеку от пакистанского города Карачи разбился самолет Airbus 320 «Пакистанских международных авиалиний», сообщили власти страны, передает Би-би-си.

Как сообщило местное управление гражданской авиации (УГА), самолет готовился совершить посадку.

Государственные каналы Пакистана показали кадры, на которых видно, что лайнер упал в жилой зоне города.

«Самолет упал в Карачи. Мы пытаемся установить точное количество пассажиров, но, по предварительным данным, там было 99 пассажиров и восемь членов экипажа», - рассказал представитель УГА Абдул Саттар Кохар. Он отметил, что рейс направлялся в Карачи из Лахора.

Связь с самолетом была потеряна за минуту до посадки, сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в УГА.

Власти страны разрешили возобновить авиасообщение лишь несколько дней назад.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time.