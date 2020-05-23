Министерство иностранных дел Украины запускает платформу, которая будет координировать международные действия по освобождению Россией украинских политзаключенных.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«В течение последнего года Украине удалось провести три успешных этапа освобождения удерживаемых лиц и вернуть из российских тюрем более 130 граждан Украины. Однако вопрос освобождения незаконно удерживаемых Россией по политическим мотивам граждан Украины и в дальнейшем остается актуальным, прежде всего в контексте длительных репрессивных практик на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также на территории самой России», — говорится в сообщении.

В заявлении МИД говорится, что «на фоне новых задержаний и приговоров, а также попыток России злоупотреблять инструментарием и форматами институтов ООН для легитимизации попытки аннексии Крыма, МИД Украины видит своей задачей придание нового импульса международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых Россией по политическим мотивам граждан Украины».

«Проблематика политзаключенных должна остаться в числе приоритетных вопросов повестки дня в нашем диалоге с иностранными партнерами, а международное давление на Россию с целью их скорейшего освобождения — усиливаться. С этой целью МИД инициирует запуск платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых Россией по политическим мотивам граждан Украины», — сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что участниками платформы должны стать представители органов государственной власти, в компетенцию которых входит деятельность по оказанию помощи, защите прав и освобождению незаконно удерживаемых граждан Украины, неправительственных правозащитных организаций и объединений родственников политзаключенных, Меджлиса крымскотатарского народа.

В российском заключении, по данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 граждан Украины. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политзаключенных. Такие же цифры — у Крымской правозащитной группы.