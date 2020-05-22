Департамент Государственной исполнительной службы назвал ТОП-5 должников по выплате заработной платы, сообщила пресс-служба Минюста.

В органах Государственной исполнительной службы находится 22,9 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 879,1 млн грн. Возглавляет список должников ОАО «Сумское НПО», которое задолжало 3181 работнику 143,1 млн грн. Продажа имущества предприятия для погашения задолженности назначена на июнь 2020 года.

Второе место рейтинга занимает ОАО «Футбольный клуб» «Металлист» (Харьковская область). ФК находится в процедуре банкротства с 2017 года. По состоянию на 18 мая задолженность перед 34 работниками составляет 117,4 млн грн.

На третьем месте рейтинга Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. 2739 работника должны получить 74,3 млн грн. Предприятие, входящее в Концерн «Укроборонпром», находится в процедуре банкротства с 2015 года.

Четвертое место занимает ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» (Луганская область) с долгом 26,8 млн грн в пользу 820 работников. Реализация имущества начата.

Пятое место занял ЗАО «Азовобщемаш» (Донецкая область) с долгом 25,5 млн грн в пользу 681 работника. С 2016 года предприятие находится в процедуре банкротства.