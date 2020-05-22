В Совете Национальной безопасности и обороны Украины не исключают новой вспышки заболевания COVID-19 в мире осенью - в начале зимы. Об этом сообщил председатель комиссии по биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко на пресс-конференции, передает УНИАН.

«Мы не исключаем и, думаю, что весь мир готовится к тому, что возможно будет повторная вспышка этого заболевания. Он прогнозируется на осень - начало зимы», - сказал он и подчеркнул, что к этому надо готовиться Комиссаренко отметил, что в Украине тестирований на выявление вируса «было проведено недостаточно», поскольку «у нас было мало тестов, а главное - эти тесты были неизвестного качества». «Если у нас происходит якобы уменьшение инфицированности населения, то надо быть очень осторожными, потому что измерение такими тестами не может быть убедительным», - заявил он.

При этом чиновник отметил, что в разные страны вирусы попадают по-разному, в частности, «в Израиль почти 80% вируса попало из США, а в США... большинство вируса попало не из Китая, а из Европы и, в основном, из Италии».

Комментируя высказывания о необходимости обязательного тестирования всех на наличие коронавируса, Комиссаренко сказал, что не знает «есть ли вообще смысл проводить обязательное тестирование, еще не убедившись в том, что это тестирование справедливо, что эти тесты, эти диагностики действительно специфические», то есть предназначенные именно для выявления данного вируса.

Комиссаренко считает, что тестирование следует проводить в тех случаях, когда люди имеют признаки заболевания или имели контакт с инфицированными коронавирусом, в частности медицинских работников, а также может идти речь о сфере обслуживания и образования. «Но весь контингент тестировать, то я думаю, что в этом нет смысла», - сказал он.

Председатель комиссии по биобезопасности при СНБО также сообщил, что были попытки в некоторых странах проводить общее тестирование, в том числе в Исландии, «но там население невелико по сравнению с Украиной, но проект так и был не завершен».

В то же время в определенных регионах, в некоторых странах, в частности в Германии, состоялось полное тестирование - там результат оказался интересным, поскольку удалось обнаружить много больных людей, которые не имели признаков заболевания COVID-19.



Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.