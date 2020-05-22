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Оборот розничной торговли в Украине в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года сократился на 14,9%, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По сравнению с мартом 2020 года в апреле оборот снизился на 23%. Согласно сообщению, оборот розничной торговли в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,2%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

 
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