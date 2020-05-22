За прошедшие сутки, 21 мая, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.

К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 21 мая на луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий.