также в разделеПроисшествия
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19 45
ЮНИСЕФ: В мае на Донбассе было ранено больше детей, чем в целом с начала года 12
На Житомирщине мужчина застрелил семь человек 45
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии 49
Мина боевиков попала в грузовик ВСУ: один военный погиб, 5 – ранены 40
В Харькове следователь скрыл убийство, а преступники убили еще одного человека 23
В Украине за сутки – почти полтысячи больных COVID-19 74
За сутки на Донбассе ранены двое военных, еще один – сегодня ночью 15
На Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» 88
Боевики объявили о полной боевой готовности на Донбассе 1896
Боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке 35
В Днепропетровской области обвалился мост под фурой 34
В ВСУ коронавирусом болеют 45 человек 10
В Украине резко возросло число заболевших COVID-19 за сутки 54
В Ривненской горбольнице COVID-19 заразились 33 медика 27
В Великобритании от коронавируса умерла украинка 17
На Донетчине задержали банду, похитившую и пытавшую ветерана АТО 103
В Луганске от COVID-19 умер главврач профильной больницы 30

За прошедшие сутки, 21 мая, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенки - из минометов 82-го калибра.

К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 21 мая на луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб украинский военнослужащий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
13
Теги