За последние 2 года 76% украинцев не имели никаких проблемных ситуаций во взаимодействии с банками. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) при поддержке Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» в декабре 2019 года, которые сегодня обсуждались в ходе онлайн-круглого стола, сообщает УНИАН.

По данным исследования, доля опрошенных, которые хранят более половины своих средств в банке, выросла с 8% до 13%, а, следовательно, доверие к банкам постепенно восстанавливается. Важно, что фактор недоверия к банкам перестал упоминаться как ведущий фактор отсутствия банковского счета.

В то же время, по сравнению с 2017 годом снизилась заинтересованность украинцев в финансовых услугах: так, если в 2017 году 63% выборки отмечали заинтересованность в финансовых услугах против 37% тех, кто «скорее не интересуется», то в 2019 году это соотношение составило 58% против 42%. Также 22% опрошенных утверждают, что вообще не имеют банковских счетов.

«Полученные результаты исследования, в первую очередь, - это маркер для нас: мы видим направления расширения своей деятельности для увеличения осведомленности граждан о механизмах защиты их прав вкладчиков и средств в банках. Напомню, что несмотря на беспрецедентные масштабы кризиса банковского сектора 2014-2017 годов, фонд выполнил возложенные на него обязательства: выплатил двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков возмещения на общую сумму почти 90 млрд грн», - приводятся в пресс-релизе по результатам исследования слова директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Андрея Оленчика, по результатам опроса видно не только как изменились финансовые настроения и поведение украинцев, но и те направления, в которых ФГВФЛ приложил усилия для повышения уровня осведомленности граждан о системе гарантирования вкладов. «Например, было недостаточно знаний об особенностях гарантирования вкладов в валюте или открытых онлайн.

При этом стоит заметить, что задача фонда не только осуществлять возмещение средств по вкладам в банках-банкротах, но и защищать права вкладчиков. Для нас важно повысить осведомленность пользователей финансовых услуг и научить их пользоваться инструментами защиты своих средств. Это не только повысит безопасность их вкладов, но и придаст им уверенность в хранении своих средств в банках», - приводятся в релизе слова Оленчика.

По данным исследования, большинство украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне (осведомленность выросла с 67% до 86%) и в валюте (осведомленность выросла с 51% до 59%). Почти половина респондентов знакома с размером максимальной гарантированной суммы возмещения. Однако возросло количество тех, кто считает, что гарантированную сумму следует увеличить.

Так, в 2017 году доля опрошенных, которые довольны текущим уровнем возмещения, составляла 47%, а в 2019 году - сократилась до 41%. Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens среди 2144 респондентов в возрасте от 18 лет, которые декларировали по меньшей мере минимальный уровень заинтересованности информацией о финансовых услугах в Украине, в декабре 2019 года.

География охвата - все регионы Украины, кроме АР Крым, территорий Донецкой и Луганской областей, которые не являются подконтрольными правительству Украины.