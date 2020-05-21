В Нежине Украинская Православная Церковь помогла малообеспеченным и многодетным семьям, попавшим в трудные жизненные условия в период карантина.
Фото: Нежинская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента клирики Нежинской епархии продолжают оказывать помощь нуждающимся.
18 мая протоиерей Михаил Борканин передал продукты питания, собранные в храмах Нежина, семьям, которые нуждаются в помощи.
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